لميس الحديدي تفتح النار على حزب النور بسبب ختان الإناث

علقت لميس الحديدي، على الجدل الذي شهده البرلمان اليوم بشأن أن الختان في حد ذاته يشكل عاهة مستديمة أثناء مناقشة الجلسة العامة للبرلمان لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ جريمة ختان الاناث.





وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد: "العقوبة تم تغليظها بعد جدل كبير.. فالخلاف حدث في مطالبة بعض النائبات بأن يتم اعتبار الختان عاهة مستديمة، وهنا كان الخلاف مع بعض النواب حول التدرج وصولًا إلى إحداث عاهة مستديمة".





وتابعت: "الخلاف الثاني كان بسبب ممثل "حزب النور" الذي ارتأى شرعية الختان، وواجهه الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق بأن الأحاديث التي ساقها ممثل "النور" ضعيفة وغير مثبتة.. وأنا الحقيقة شايفه موقف حزب النور طبيعي وغير مستغرب".





واستكملت: "حزب النور يعتبر المرأة دائمًا في مكانة "دنيا" وكفاية إنهم وقت الانتخابات كان بيحط مكان صور المرشحات في دعايتهن الانتخابية وردة، أو صورة رمزية لأنه يعتبرها عورة.. يعني الناس تنتخب وردة..وهو نفسه الحزب الي كان عاوز يخفض سن الزواج عن 18 سنة".



