إيطاليا تفوز على بلغاريا بثنائية نظيفة في التصفيات المؤهلة للمونديال

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على مضيفه البلغاري بنتيجة 2 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.





وتقدم المنتخب الإيطالي بهدف سجله أندريا بيلوتي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وأضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثاني في الدقيقة 82. ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل المنتخب البلغاري بلا رصيد في قاع الترتيب.





وكان المنتخب الإيطالي فاز على إيرلندا الشمالية 2 - صفر في الجولة الأولى، فيما خسر المنتخب البلغاري من نظيره السويسري 1 - 3.