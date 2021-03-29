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محافظة القاهرة: لا يوجد أي حريق في العاصمة (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نفى اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، وجود أي حريق في محافظة القاهرة بالكامل وخاصة المنطقة الشرقية ومحيط مطار القاهرة.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل ما يتداول عن حريق في محيط المطار شائعات.

وتابع، أنه تم متابعة كافة الأحياء والحماية المدنية على مستوى المحافظة ولا يوجد أي حريق في المحافظة ويوجد 38 غرفة عمليات في المحافظة لم تتلقى أي بلاغات ولا توجد سيارات إطفاء متحركة لأي بلاغ.

وفي ذات السياق، أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عدم صحة ما تردد حول اشتعال حريق بمطار القاهرة الدولي، موضحا أن مطار القاهرة الدولي آمن بنسبة ١٠٠%.

وكانت أنباء تردد على مواقع التواصل منذ قليل، حول حريق بالقرب من سور مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، وأن الدفاع المدني قام بإرسال عدد كبير من عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق، وهو ما نفاه وزير الطيران المدني.

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