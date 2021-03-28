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مدير منظمة التجارة العالمية السابق يكشف عن "سوابق" السفينة الجانحة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد الدكتور عبد الحميد ممدوح، المدير السابق بمنظمة التجارة العالمية، أن حادث جنوح سفينة قناة السويس هو حدث عالمي ويلتفت اليها أنظار العالم، مشيرًا إلى أن تكلفة الحادث لن يكون هناك القدرة على تحديدها، حيث إنها ترتبط بالفترة الزمنة التي توقفت فيها القناة.

وأضاف "ممدوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن آثار الحادث على التجارة الدولية كبير جدًا، ولكنه بشكل مؤقت وليس اضطراب دائم، موضحًا أنه وعلى المصدرين مراجعة خطط المواعيد والعرفان بأن قناة السويس هامة جدًا.

وأوضح أن الدخل المصري من العملة الأجنبية سيتأثر بسبب جنوح السفينة، حيث إن هذا الأثر يرتبط بمدى استمرار السفينة عالقة في القناة، مؤكدًا أن السفينة لو تم تحريكها غدًا سيكون تأثيرها أقل وخسائرها أقل، مشددًا على أن هذه السفينة خلقت أزمة سابقة في ممر ملاحي في ألمانيا.

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سوابق السفينة الجانحة تعليق الملاحة بقناة السويس السفينة الجانحة

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