رئيس جامعة سوهاج: لا وفيات أخرى بين مصابي حادث تصادم القطاري (فيديو)

كشف الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.





وقال "عزيز"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن هناك تطور كبير في معظم الحالات وأصبحت حالات مستقرة باستثناء حالتين فقط.





وأشار، إلى أنه متبقي داخل المستشفى 20 حالة من إجمالي 42 حالة دخلت إلى المستشفى منذ الحادث، موضحًا أن أغلبها حالات كسور في أماكن متفرقة من الجسم، حيث يجري التعامل مع جميع الحالات.



