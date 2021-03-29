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رئيس جامعة سوهاج: لا وفيات أخرى بين مصابي حادث تصادم القطاري (فيديو)
الإثنين 29/مارس/2021 - 05:13 ص
شيماء حسن
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كشف الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.
وقال "عزيز"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن هناك تطور كبير في معظم الحالات وأصبحت حالات مستقرة باستثناء حالتين فقط.
وأشار، إلى أنه متبقي داخل المستشفى 20 حالة من إجمالي 42 حالة دخلت إلى المستشفى منذ الحادث، موضحًا أن أغلبها حالات كسور في أماكن متفرقة من الجسم، حيث يجري التعامل مع جميع الحالات.
وأكد رئيس جامعة سوهاج، أنه يجري القيام بعمليات عظام لأغلب الحالات الموجودة، ولم يحدث أي حالات وفاة أخرى من المصابين داخل المستشفى وجميع الحالات مستقرة باستثناء حالتين تعانيان من بتر في الأطراف وتتواجدان في غرفة العناية المركزة وحالتهما في تحسن ومتوقع خلال فترة قريبة أن تستقر حالتهم.
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