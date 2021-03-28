Advertisements

أمين منظمة التعاون الإسلامي يشيد بمبادرتي "السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر"

الأحد 28/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بما أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، عن “مبادرة السعودية الخضراء ” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” اللتين تبرهنان الدور الريادي للمملكة والاضطلاع بالمسؤولية تجاه حماية الأرض والطبيعة وتحسين كفاءة العيش في هذه المنطقة من العالم.
وقال معاليه : ” إن المملكة ستقود المبادرة في مجال بيئة خضراء خالية من التلوث، وأن المبادرتين تأتيان؛ لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها التصحر وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري ومحاولة الحفاظ على الحياة البحرية “.
وثمن العثيمين بالشراكات التي أعلن عنها سمو ولي العهد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط ، التي تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب المنطقة العديد من مشكلات التصحر، والتحديات البيئية الأخرى، عبر معالجة الأراضي المتدهورة، ما يعود بالنفع الاقتصادي على تلك الدول.

أخبار تهمك

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ يوم

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 6 ساعات

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مصادر تكشف هوية فتاة حادث طريق الجلالة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 8 ساعات

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ 43 دقيقة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ ساعة و 20 دقيقة

مبابي وهالاند معا.. خطة ريال مدريد الكبرى للميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب عدم مشاركة راموس أمام جورجيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

منذ 13 دقيقة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

08:27 م

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

10:51 م

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

05:57 م

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان