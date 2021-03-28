موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات إفريقيا والقنوات الناقلة
يتأهب عشاق وجماهير كرة القدم لمشاهدة مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أمام نظيره جزر القمر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
ومن
المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وجزر القمر، غدًا الإثنين
الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، على أرضية ملعب استاد القاهرة
الدولي.
وتنطلق
صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت
مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، والرابعة بتوقيت جرينتش.
القنوات
الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا
وتنقل
المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وجزر القمر، على قناة بي إن سبورت اتش دي 4،
بتعليق علي محمد علي، كما تذاع المواجهة على قناة أون سبورت الأرضية.
ويحتل
منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد منتخب
جزر القمر في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.