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تعرف على تردد القنوات المفتوحة لمباراة مصر ضد جزر القمر

الأحد 28/مارس/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة جزر القمر في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون 2022.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد جزر القمر مساء يوم الإثنين 29/3/2021، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.

وحصد المنتخب الوطني بطاقة التأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون، بعد التعادل الإيجابي 1/1 مع منتخب كينيا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد جزر القمر بالجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، مساء يوم 29 من شهر مارس الجاري.

وتنقل قناة قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر المواجهة مساء 29/3/2021، عبر التردد الآتي:-

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595.

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