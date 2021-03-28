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تعرف على تردد القنوات المفتوحة لمباراة مصر ضد جزر القمر
الأحد 28/مارس/2021 - 11:35 م
علي خلاف
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة جزر القمر في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون 2022.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد جزر القمر
ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد جزر القمر مساء يوم الإثنين 29/3/2021، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.
وحصد المنتخب الوطني بطاقة التأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون، بعد التعادل الإيجابي 1/1 مع منتخب كينيا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد جزر القمر بالجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، مساء يوم 29 من شهر مارس الجاري.
وتنقل قناة قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر المواجهة مساء 29/3/2021، عبر التردد الآتي:-
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
التردد: 11595.
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