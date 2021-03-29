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"كول مشتاك" جديد ملحم زين باللهجة العراقية و يستعد لعمل مصري

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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سجل الفنان ملحم زين نهاية الأسبوع الماضي أغنية عراقية بعنوان " كول مشتاق " يتعاون فيها لأول مرة على صعيد اللحن مع الفنان علي جاسم بمباركة الفنان مصطفى عبدالله الذين اشتهروا عربياً بعد أغنية " تعال "

ملحم قال في برنامج the insider بالعربي أنه يشعر بالمسؤولية تجاه الأغنية العراقية و لهذا يقوم بالعمل على هذا العمل بكل حب و محبة .

اما الفنان علي جاسم الذي لحن الأغنية فكشف للإعلامي ايلي نخله انه سهر ليلتين وهو يستمع لأغاني ملحم قبل أن يستقر على اللحن الذي قدمه له مشيراً أن جو الأغنية مليء بالشجن و سيقترب ملحم من خلالها أكثر للشعب العراقي .

هذا و تحدث عراب هذا المشروع الفنان مصطفى العبدالله عن أن هذا العمل فصل خصيصاً على قياس ملحم و تم اختيار الكلمات من قصيدة لها صدى كبيراً في العراق للشاعر مهند العزاوي .

هذه الاغنية من المتوقع أن تصدر على عيد الفطر و سيصورها ملحم في الأسابيع المقبلة لكنه حتى الآن لم يستقر على اسم المخرج و فكرة الكليب .

من جهة أخرى ، بدأ ملحم بالعمل على ميني البوم سيقدم فيه أغاني خليجية و لبنانية و لديه اصراراً كبيراً حسب ما قال على تقديم أغنية مصرية .

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