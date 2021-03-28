Advertisements
مفاجأة كبرى بشأن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك
الأحد 28/مارس/2021 - 11:45 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن مسألة تجديد تعاقد لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي زادت عن الحد ، ولا داعي لهذه المماطلة ، فاللاعب حسم أموره ، ووقع لأحد الأندية الخليجية منذ فترة .
وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : فرجاني ساسي لاعب جيد جداً لكن الزمالك أكبر من الجميع ولن يقف على رحيل أي لاعب ، كما أن اللاعب لم يُقدر شعبيته لدى جمهور الزمالك ، وفضَل أموال الخليج ولا ألقي باللوم عليه في ذلك ، لكن كان يجب عليه عدم المماطلة واللعب على وتر الجمهور .
يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته خلف الترجي والمولودية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements