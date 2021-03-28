Advertisements

مفاجأة كبرى بشأن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

الأحد 28/مارس/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن مسألة تجديد تعاقد لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي زادت عن الحد ، ولا داعي لهذه المماطلة ، فاللاعب حسم أموره ، ووقع لأحد الأندية الخليجية منذ فترة .

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : فرجاني ساسي لاعب جيد جداً لكن الزمالك أكبر من الجميع ولن يقف على رحيل أي لاعب ، كما أن اللاعب لم يُقدر شعبيته لدى جمهور الزمالك ، وفضَل أموال الخليج ولا ألقي باللوم عليه في ذلك ، لكن كان يجب عليه عدم المماطلة واللعب على وتر الجمهور .

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم،  ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته خلف الترجي والمولودية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى الزمالك فرجاني ساسي ساسي مع الزمالك ساسي الزمالك الزمالك

أخبار تهمك

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة اندلاع حريق هائل بمطار القاهرة

منذ 35 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ 42 دقيقة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ ساعتين و 25 دقيقة

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعرف على تردد القنوات المفتوحة لمباراة مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة

خاص.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر.. تغييرات بالجملة

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

فرجاني ساسي يصدم الترجي التونسي ويتمسك بالزمالك

الجمهور سلاح الزمالك للإبقاء على فرجاني ساسي

نجم نادي الزمالك : تلقيت عرضا خياليا من بيراميدز

فرجاني ساسي يحسم مصيره مع الزمالك

الزمالك يكشف حقيقة رحيل فرجانى ساسي

رضا عبد العال وتعليق مثير عن فرجاني ساسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

10:51 م

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

11:21 م

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

08:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان