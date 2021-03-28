مفاجأة كبرى بشأن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك









أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن مسألة تجديد تعاقد لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي زادت عن الحد ، ولا داعي لهذه المماطلة ، فاللاعب حسم أموره ، ووقع لأحد الأندية الخليجية منذ فترة .





وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : فرجاني ساسي لاعب جيد جداً لكن الزمالك أكبر من الجميع ولن يقف على رحيل أي لاعب ، كما أن اللاعب لم يُقدر شعبيته لدى جمهور الزمالك ، وفضَل أموال الخليج ولا ألقي باللوم عليه في ذلك ، لكن كان يجب عليه عدم المماطلة واللعب على وتر الجمهور .



