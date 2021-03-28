Advertisements
بـ 100 ألف جنيه.. تركي آل الشيخ يتبرع لأسرة كل ضحية في قطاري سوهاج
الأحد 28/مارس/2021 - 11:46 م
وكالات
Advertisements
قرر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ التبرع لكل أسرة من أسر ضحايا حادث قطاري سوهاج بمبلغ مالي قيمته 100 ألف جنيه مصري.
وكتب آل الشيخ عبر "فيسبوك":
"تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في
السراء والضراء، قررت تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسره كل متوفي في الحادث الأليم".
وتابع: "دي أقل حاجة ممكن نقدمها
لأهالينا اللي تضرروا من الحادث وأتمني من المولي أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم
وذويهم وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر
وسوء".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements