Advertisements

بـ 100 ألف جنيه.. تركي آل الشيخ يتبرع لأسرة كل ضحية في قطاري سوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قرر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ التبرع لكل أسرة من أسر ضحايا حادث قطاري سوهاج بمبلغ مالي قيمته 100 ألف جنيه مصري.

 

وكتب آل الشيخ عبر "فيسبوك": "تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء، قررت تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسره كل متوفي في الحادث الأليم".

 

وتابع: "دي أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللي تضرروا من الحادث وأتمني من المولي أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء".

بـ 100 ألف جنيه.. تركي آل الشيخ يتبرع لأسرة كل ضحية في قطاري سوهاج
بـ 100 ألف جنيه.. تركي آل الشيخ يتبرع لأسرة كل ضحية في قطاري سوهاج

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاري سوهاج ضحايا قطاري سوهاج سوهاج حادث قطاري سوهاج تركي ال شيخ

أخبار تهمك

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 9 ساعات

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

منذ ساعة و 17 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ 41 دقيقة

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر.. تغييرات بالجملة

منذ ساعة و 16 دقيقة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تردد القنوات المفتوحة لمباراة مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة

مفاجأة كبرى بشأن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة اندلاع حريق هائل بمطار القاهرة

منذ 34 دقيقة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حريق محطة مصر.. وراء تأجيل حلقة حكيم في "حكايات لطيفة"

نقيب المعلمين يوجه النقابات الفرعية بمساعدة مصابي حادث قطاري سوهاج

أحدهم اتهم الإخوان بالوقف وراء الحادث.. ردود أفعال العرب تجاه واقعة قطاري سوهاج

وزيرة التضامن: ٢٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى و١٠ آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

100 ألف جنيه للمتوفى.. تعرف على قيمة التعويضات المقرر صرفها لضحايا قطاري سوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

11:21 م

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

10:51 م

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

08:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان