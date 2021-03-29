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تعليق ناري لـ سعد الهلالي على ختان الإناث

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك فرقا بين ختان الذكر وختان الانثى، حيث إن ختان الذكر يكون بقطع جزء زائد، وهو بخلاف ما يحدث للمرأة عند ختانها حيث يتم قطع جزء أساسي من أعضائها التناسلية.

وأشار "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ختان الإناث بمثابة إيذاء للمرأة، مشددا على ضرورة غلق باب ختان الإناث.

وأضاف، أنه مثلما نتحدث عن حق الطفولة على مستوى العالم، فيجب أن يكون يكون حق المرأة على مستوى العالم واحد، وإلا سنتهم بأننا ننتقص من حق المرأة باسم الإسلام.

ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن كل الآراء الفقهية اجتهادات، وكل قول صواب يحتمل الخطأ، منوها بأن مكة لم تكن تعرف الختان في عهد الرسول وحتى الآن، ودار الإفتاء المصرية حرمت ختان الإناث في 2008.

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