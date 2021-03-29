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شاهد.. انفعال أحمد موسى على الإخوان بسبب شائعة حريق مطار القاهرة

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر شائعات بشأن نشوب حريق بمطار القاهرة تدار من خارج مصر.

وتابع "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يروجون صورا مزيفة من اليمن، زاعمين أنها حريق بمطار القاهرة".

وطالب، بإجراء تحقيقات مع المسئولين عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي روجت شائعة حريق مطار القاهرة. 

وانفعل قائلا: "أقسم بالله الإخوان عمرهم ما حبوا مصر، ويشمتون في أي حادث يقع لدينا".

وفي ذات السياق أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عدم صحة ما تردد حول اشتعال حريق بمطار القاهرة الدولي، موضحا أن مطار القاهرة الدولي آمن بنسبة ١٠٠%.

وكانت أنباء تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول حريق بالقرب من سور مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، وأن الدفاع المدني قام بإرسال عدد كبير من عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق، وهو ما نفاه وزير الطيران المدني.

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