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أسعار الذهب اليوم الإثنين 29-3-2021.. سعر المعدن الأصفر في مستهل تعاملات الأسبوع

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:00 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في مستهل تعاملات الأسبوعي اليوم الإثنين، بعد أن استطاع المعدن الأصفر أن يقلص الخسائر الأسبوعية بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضية، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 874.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 765جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 655.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6120 جنيهًا


أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار، لكنها سجلت خسائر أسبوعية لأول مرة في 3 أسابيع.

ويأتي ارتفاع  المعدن الأصفر مع تراجع الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة مع صعود الأسهم العالمية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن هبوط الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر المنصرم لأعلى مستوى في عام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1732.30 دولار للأوقية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة عند 1731.76 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 92.73.

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