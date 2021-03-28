محمد صلاح يدافع عن حسام البدري.. طالع التفاصيل





أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري غير مبرر ، فالفريق حقق الهدف المطلوب وهو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ، رغم تواضع الآداء الفني خلال مباراة كينيا .





وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"أتوقع إجراء العديد من التغييرات على تشكيلة المنتخب أمام جزر القمر نظراً لإصابة بعض العناصر مثل أيمن أشرف و حمدي فتحي ، كما أتوقع مشاركة عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر" .





واختتم صلاح :"أطالب الجمهور بالصبر وعدم الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري ، فالفريق لم يخض مباريات ودية قبل التصفيات ولم يتدرب بشكل كافي نظراً لضيق الوقت و ضغط المباريات".



