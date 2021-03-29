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تعرف على مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الإسكندرية (انفوجراف)

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ومن ضمن ال138 مركز ووحدة ومستشفى على مستوى الجمهورية، تم تخصيص 19 مركزًا بـمحافظة الإسكندرية، هم:

1- المركز الإفريقي لصحة المرأة
2- مركز صحة أسرة العمراوي
3- مركز صحة أسرة المفروزة
4- وحدة طب أسرة المندرة
5- مستشفى شرق المدينة
6- مركز طب أسرة سان ستيفانو
7- وحدة أسرة دنا الوطنية
8- مركز طب أسرة أبيس 2
9- مستشفى أطفال الرمل
10- رعاية طفل محرم بك
11- مستشفى الرمد
12- مستوصف صدر الجمرك
13- وحدة طب أسرة أبن سهلان
14- مستشفى القباري
15- وحدة المجزر الآلي عبد القادر
16- وحدة طب أسرة الناصرية
17- وحدة طب أسرة البيطاش
18- مركز الدخيلة لطب الأسرة
19- وحدة طب أسرة البرج القديم
تعرف على مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الإسكندرية (انفوجراف)
تعرف على مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الإسكندرية (انفوجراف)

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لقاحات فيروس كورونا الفجر الاسكندرية

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