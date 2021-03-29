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أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 29-3-2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 29 -3-2021 بالبنوك ، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم  

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

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