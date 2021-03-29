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غادة عبد الرازق تنتهي من تصوير نصف مشاهدها فى "لحم غزال"

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتهت النجمة غادة عبد الرازق من تصوير أكثر من نصف مشاهدها في مسلسل " لحم غزال"، الذى تنافس به داخل السباق الرمضاني المقبل 2021.

وبدأ المخرج محمد أسامة في مونتاج الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للقنوات العارضة، حيث من المقرر عرض المسلسل على شبكة قنوات mbc وعدد من القنوات الفضائية.


يذكر أن "لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.



وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

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