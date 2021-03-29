نشرة حوادث "الفجر": مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:









كشفت مصادر، عن تفاصيل جديدة حول حادث مصرع فتاة إثر اصطدامها بسيارة نصف نقل في طريق الجلالة، أن الفتاة صاحبة ال٢١ عامًا، تعد الابنة الوحيدة لوالديها.









قال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني إنه لا صحة لوجود حريق في مطار القاهرة وما يتداول عن حريق كاذب وكل ما يشاع أمر لا أساس له من الصحة









اندلع منذ قليل حريق هائل داخل محل هواتف محمولة في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية لمحاولة إخماد الحريق.









علمت "الفجر" من مصادر، أن الفتاة التي كانت تسير بسيارتها عكس اتجاه طريق الجلالة السريع، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل، تدعى إيمان نايل وهي نجلة الدكتور محمد نايل، والدكتورة عزة أبو العينين، وإبنه شقيقة الدكتور حسام أبو العينين.







