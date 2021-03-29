طبيب أمراض نساء يكشف مفاجأة عن ختان الإناث

قال الدكتور عمر عبدالعزيز، أستاذ أمراض النساء والتوليد، إنه لا يوجد ختان إناث في الطب، ويطلق على هذه النوعية من العمليات في الطب "تشوية الأعضاء التناسلية".





وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ختان الذكر له فوائد طبية كبيرة، منوها بأن تشوية الأعضاء التناسلية للأنثى ينتج عنه أضرار نفسية وعضوية كثيرة للمرأة، حيث أنها تفقد الإحساس تماما.



وأضاف، أن وجود هذه الأعضاء ضروري لاستقامة العلاقة الزوجية، وضروري لحدوث الحمل، منوها بأن معظم البلاد العربية والإسلامية لا تجرى بها ختان الإناث، ويوجد فقط في الدول الأفريقية.