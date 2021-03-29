شاهد.. أحمد موسى يرد على شائعات حريق مطار القاهرة بلقطات حصرية من داخله

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات حصرية من داخل مطار القاهرة الدولي بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن نشوب حريق بداخله.





وقال "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أول فيديو من المطار، وحركة الطيران شغالة وتسير بصورة طبيعية".





وأضاف، "مطار القاهرة آمن ودائمًا آمن ودايمًا بلدي آمنة، وده أول فيديو حصري من مطار القاهرة، أدي الممرات وحركة الطيران اللي طالع واللي نازل".



