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شاهد.. أحمد موسى يرد على شائعات حريق مطار القاهرة بلقطات حصرية من داخله

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:46 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات حصرية من داخل مطار القاهرة الدولي بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن نشوب حريق بداخله.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أول فيديو من المطار، وحركة الطيران شغالة وتسير بصورة طبيعية".

وأضاف، "مطار القاهرة آمن ودائمًا آمن ودايمًا بلدي آمنة، وده أول فيديو حصري من مطار القاهرة، أدي الممرات وحركة الطيران اللي طالع واللي نازل".

وتابع موسى: "مصر منورة بأهلها ومحيط المطار أمامك، الحركة زي ما هي زي الفل، عايزين إيه يا خونة تاني مفيش حاجة والدنيا أمان، الطيارات طالعة نازلة والممرات ما شاء الله عليها".

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