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عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة اندلاع حريق هائل بمطار القاهرة
الإثنين 29/مارس/2021 - 12:05 ص
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول اندلاع حريق هائل بمطار القاهرة الدولي، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني.
ونفت الوزارة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاندلاع حريق هائل بمطار القاهرة الدولي، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حرائق بمطار القاهرة نهائياً، وأن العمل يسير بشكل طبيعي ومنتظم داخل المطار دون توقف، مهيبةً بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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