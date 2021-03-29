إجراءات وشروط الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات من "التضامن"

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، عن صرف مساعدات مالية "دفعة واحدة" في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث، مثل (حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات).





وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها.





وتستعرض "الفجر" الشروط والأحكام الواجب توافرها لصرف المساعدات وهي كالآتي :-





- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.





- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.





- تقرير طبى من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.





- تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.





- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.





- تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​





- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.





* أما عن إجراءات الحصول على الخدمة:-





- يتم ​تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث في خلال 60 يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقًا به المستندات المؤيدة.