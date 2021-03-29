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برفقة راقصة.. عمرو دياب يثير الجدل على موقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أثار المطرب عمرو دياب، جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الراقصة الأجنبية بدرة صورة لها برفقته فى إحدي المناسبات.

ونشرت الراقصة بدرة، الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ويظهر فيها "الهضبة" بإطلالة شتوية مبهجة.

في سياق آخر عاد مؤخرًا النجم عمرو دياب إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.
برفقة راقصة.. عمرو دياب يثير الجدل على موقع التواصل الاجتماعي
برفقة راقصة.. عمرو دياب يثير الجدل على موقع التواصل الاجتماعي

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عمرو دياب سوشيال ميديا راقصة

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