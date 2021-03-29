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الإعلان عن تفاصيل انطلاق الدورة السابعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم قريبا

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
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يقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في 3 أبريل المقبل وحتى يوم 8 من نفس الشهر.

ويستعد القائمون على المهرجا للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بدورة 2021.

ومن المنتظر أن يعلن خلال أيام عن تفاصيل برنامج أفلامه وأسماء لجان تحكيمه، وغيرها من الفعاليات المنتظرة، بعد أن أضاف هذا العام مسابقة لأفلام التحريك لأول مرة بمشاركة تسع أفلام تعرض جميعها لأول مرة في مصر.

كمت يتمضن المهرجان في وجود أكثر من عرض عالمي أول، كما يستمر في دعم مسابقة خاصة للطلبة تعرض 8 أفلام لأول مرة في مصر.

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مهرجان سينما افلام

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