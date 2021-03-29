Advertisements

رئيس "المصري لحقوق المرأة": تغليظ عقوبة ختان الإناث انتصار كبير (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن تغليظ عقوبة ختان الإناث من قبل مجلس النواب هي رؤى تتماشى مع الواقع، موضحة أن لابد من وجود رؤى فقهية جيدة تناسب طبيعة العصر، وهذا القرار انتصار للمرأة.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناه القاهرة والناس أن القانون السابق كان به عقوبة ختان الإناث تصل لـ7 سنوات سجن ولـ15 سجن حال وفاة الفتاة، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة أصبح ما يؤدي عملية ختان الإناث طبيب ذو موضع ثقة، "تطبيب ختان الإناث كارثة".

وأوضح، أن الطبيب صعب ضبطه لأنه موضع ثقة كبير بالنسبة للمجتمع، مشيرة إلى أن كانت القضايا التي تصل المحكمة بـ"تطبيب الختان" يكون به شكل من التدخل الضروري للطبيب ولا يُعاقب عليها، كما أن العقوبة المشددة على ختان الإناث بها شطب الطبيب من النقابة والمنشأة ستغلق ومن يدعو لختان الإناث ستكون جريمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقوبه ختان الاناث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ 18 دقيقة

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

منذ حوالي 6 ساعات

شبورة وبرودة واضطراب ملاحة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ ساعة و 18 دقيقة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

نقل فنانة شهيرة إلى "العناية" المركزة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الحمد لله يا شباب.. فيديو يرصد لحظة تحرك السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن حادث طريق الجلالة (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ حوالي 5 ساعات

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. شركة Inchcape للشحن تعلن تعويم السفينة الجانحة بنجاح

منذ ساعة الا ربع

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

نقل فنانة شهيرة إلى "العناية" المركزة

05:29 ص

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

06:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان