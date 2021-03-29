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رئيس "المصري لحقوق المرأة": تغليظ عقوبة ختان الإناث انتصار كبير (فيديو)
الإثنين 29/مارس/2021 - 06:31 ص
كساب أحمد
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أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن تغليظ عقوبة ختان الإناث من قبل مجلس النواب هي رؤى تتماشى مع الواقع، موضحة أن لابد من وجود رؤى فقهية جيدة تناسب طبيعة العصر، وهذا القرار انتصار للمرأة.
وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناه القاهرة والناس أن القانون السابق كان به عقوبة ختان الإناث تصل لـ7 سنوات سجن ولـ15 سجن حال وفاة الفتاة، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة أصبح ما يؤدي عملية ختان الإناث طبيب ذو موضع ثقة، "تطبيب ختان الإناث كارثة".
وأوضح، أن الطبيب صعب ضبطه لأنه موضع ثقة كبير بالنسبة للمجتمع، مشيرة إلى أن كانت القضايا التي تصل المحكمة بـ"تطبيب الختان" يكون به شكل من التدخل الضروري للطبيب ولا يُعاقب عليها، كما أن العقوبة المشددة على ختان الإناث بها شطب الطبيب من النقابة والمنشأة ستغلق ومن يدعو لختان الإناث ستكون جريمة.
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