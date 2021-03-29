Advertisements

"السياحة" تُرد على ربط الحوادث الأخيرة في مصر بـ"لعنة الفراعنة"

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
ردت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الربط بين الحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد ونقل الـ22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وقالت "سها"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ما حدث حوادث عادية بتحصل في أي وقت وأي زمان، ولا أساس علمي لما يتردد عن لعنة الفراعنة".

وأضافت: "تصادف حدوث هذه الأحداث الكبيرة باستعداد مصر لنقل المومياوات الملكية، وبعض رواد السوشيال ميديا حاولوا الربط بينهما بطريقة ساخرة وليست لها أي حقيقة علمية".

وأشارت المتحدث باسم وزارة السياحة، إلى أنه تم الإعداد بشكل كامل لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، مستطردة: "هذا حدث لن يتكرر على مستوى العالم، لا يوجد أي دولة في العالم لديها هذا العدد من الملوك الذي يتم نقلهم بطريقة مشرفة".

وأوضحت، أنه سيتم نقل 18 ملكا وأربع ملكات أبرزهم الملك رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت والملكة تي والملك تحتمس، لافتة إلى أن هناك 400 قناة تليفزيونية سيبثون فعاليات نقل موكب المومياوات الملكية.

وتابعت "بذلنا مجود كبير لإخراج موكب المومياوات في أحسن صورة، والمستنسخات الأثرية ستكون معروضة في متحف الحضارة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستنسخات اثرية متحف الحضاره لعنة الفراعنة المومياوات الملكيه الفجر السياحة

أخبار تهمك

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 13 ساعة

بالصور.. تعويم السفينة الجانحة وإنهاء أزمة قناة السويس

منذ 43 دقيقة

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 7 ساعات

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. شركة Inchcape للشحن تعلن تعويم السفينة الجانحة بنجاح

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الحمد لله يا شباب.. فيديو يرصد لحظة تحرك السفينة الجانحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 8 ساعات

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. إطلاق الأبواق احتفالا بتحرير السفينة الجانحة

منذ نصف ساعة

نقل فنانة شهيرة إلى "العناية" المركزة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

06:27 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

شاهد.. إطلاق الأبواق احتفالا بتحرير السفينة الجانحة

06:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان