"السياحة" تُرد على ربط الحوادث الأخيرة في مصر بـ"لعنة الفراعنة"

ردت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الربط بين الحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد ونقل الـ22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وقالت "سها"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ما حدث حوادث عادية بتحصل في أي وقت وأي زمان، ولا أساس علمي لما يتردد عن لعنة الفراعنة".





وأضافت: "تصادف حدوث هذه الأحداث الكبيرة باستعداد مصر لنقل المومياوات الملكية، وبعض رواد السوشيال ميديا حاولوا الربط بينهما بطريقة ساخرة وليست لها أي حقيقة علمية".





وأشارت المتحدث باسم وزارة السياحة ، إلى أنه تم الإعداد بشكل كامل لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، مستطردة: "هذا حدث لن يتكرر على مستوى العالم، لا يوجد أي دولة في العالم لديها هذا العدد من الملوك الذي يتم نقلهم بطريقة مشرفة".





وأوضحت، أنه سيتم نقل 18 ملكا وأربع ملكات أبرزهم الملك رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت والملكة تي والملك تحتمس، لافتة إلى أن هناك 400 قناة تليفزيونية سيبثون فعاليات نقل موكب المومياوات الملكية.



