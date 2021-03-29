مدرب الفراعنة السابق: لا غني عن هذا اللاعب في تشكيل مصر









أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي يعيش أفضل فتراته في الوقت الحالي ويقدم موسماً جيداً مع الجانرز وشارك في أكثر من 25 مباراة ما بين الدوري الإنجليزي و الدوري الأوروبي .





وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"تعجبت من إبقاء محمد النني على مقاعد البدلاء خلال مباراة كينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ، فاللاعب المحترف لا بد من إشراكه أو عدم استدعائه من الأساس".



