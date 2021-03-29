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"الضرائب العقارية": 31 مارس آخر فرصة لتقديم الإقرارات للجميع

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:20 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن 31 مارس آخر فرصة لتقديم الإقرارات الضريبية بشأن العقارات.

وأضاف "السرجاني"، في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن العقارات أقل من 2 مليون جنيه معفاة تماما من الضرائب.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه سيكون هناك لجان لتقييم قيمة الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة، موضحًا أنه يمكن الاعتراض على لجان تقييم الوحدات السكنية الخاضعة للضرائب العقارية.

وفي ذات السياق قال أشرف شلبي وكيل وزارة المالية ومدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن آخر يوم لتقديم إقرارات الضريبة العقارية 31 مارس الجاري ويتبقى 72 ساعة فقط مشيرا إلى أن الإقبال اليوم جيد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المصلحة تعمل فترة مسائية وجاهزة لاستقبال كافة الطلبات.

وتابع، أن الشقة الخاصة بالسكن معفاة من الضريبة حتى 2 مليون جنيه ولكن بشرط تقديم الإقرار وطلب الإعفاء مشيرا إلى أن أي محل تم تشطيبه لابد من تقديم إقرار له.

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