Advertisements

صورة جديدة لفريق عمل "بين السماء والأرض" بمنطقة الحطابة

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يستأنف فريق عمل "بين السماء والأرض" تصوير مشاهدهم بمنطقة الحطابة.

وشاركت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لهما من كواليس مسلسل "بين السماء والأرض"، والتي ضمت بطل العمل النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل، ويسرا اللوزي وسوسن بدر، وعدد آخر من أبطال العمل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة "ناس جميلة.. جمال من الداخل والخارج".

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، ومن بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل بين السما والارض الابطال

أخبار تهمك

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة اندلاع حريق هائل بمطار القاهرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 11 ساعة

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ حوالي 5 ساعات

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

منذ ساعة و 21 دقيقة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 8 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شاهد.. مهاب مميش يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة"

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. درة ترتدي الحجاب

محمد ثروت ينضم لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والارض"

تعرف على شخصية هاني سلامة في مسلسل "بين السما والأرض"

تفاصيل شخصية مصطفى درويش في "بين السما والأرض" مع هاني سلامة

ماندو العدل :"محمد ثروت رهاني الأكبر ومفاجأة رمضان هذا العام"

هاني سلامة ينشر صورا جديدة له من كواليس"بين السماء والأرض"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

12:50 ص

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

10:51 م

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

01:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان