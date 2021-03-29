صورة جديدة لفريق عمل "بين السماء والأرض" بمنطقة الحطابة

يستأنف فريق عمل "بين السماء والأرض" تصوير مشاهدهم بمنطقة الحطابة.



وشاركت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لهما من كواليس مسلسل "بين السماء والأرض"، والتي ضمت بطل العمل النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل، ويسرا اللوزي وسوسن بدر، وعدد آخر من أبطال العمل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة "ناس جميلة.. جمال من الداخل والخارج".



يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، ومن بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.