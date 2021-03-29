"الكهرباء": تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تصل إلى 24 مليار جنيه

كشف أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن حرص الوزارة على توصيل الكهرباء لكافة القرى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وقال "حمزة"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن المرحلة الأولى من المبادرة تصل تكلفتها إلى ما يقرب من 24 مليار جنيه.



