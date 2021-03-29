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نجل السيدة الناجية من حادث القطارين: أستفلت فلوس علشان أروحلها

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:16 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق ياسر جمال، نجل السيدة الناجية سمرة الراوي من حادث قطاري "سوهاج " التي ذكرت أن نجلها قام بطردها قبيل استقلالها للقطار، قائلًا: "أقسم بالله لا أعرف حاجة عن القصة اللي قالتها، غير الكلام اللي وصلني من الناس، عاوز أفهم منها القصة وليه بتقول كده؟".

وتابع "جمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد: "عاوز أعرف الأسباب منها؟، أنا ما عرفتش غير لما الجيران خبطوا علينا وقالوا لي على الحادثة، فتوجهت وربنا يشهد على حالي.. أنا قاعد من الشغل وما فيش معايا فلوس، رحت استلفت الفلوس عشان أروحلها".

وأضاف: "فيه ناس اتصلت بيا وأنا في نص الطريق وقالوا لي ارجع أمك عملت بث "لايف"، وقالت إنك ضربتها وطردتها وهددتها بالقتل وقالوا لي لو روحت هناك مش هتعرف ترجع بيتك تاني، خليك عندك، أنا بعتلها إخواتي البنات عشان يطمنوا عليها، فردت عليهم، وقالت معرفكوش ليه جايين هنا؟، أنا بار بها وربنا يشهد عليا".

وعن أسباب غضبها الجم، فرد قائلًا: "مشاكل عادية تخص المعاش والمشاكل والمصاريف، اللي إحنا فيها عايشين في ضغط.. لكن اقسم بالله ما مشيتها من البيت إزاي ضميري هيمسح بكده".

ولفت إلى أن المنزل الذي ذكرته والدته وأنه قام بطردها منه إرث عن والده وللورثة، متابعًا: "بيت أبويا وبعد ما توفي قعدت فيه مع جوزها التاني الذي حصلت في أعقاب وفاته على معاش، لكن أبويا مكنش موظف ما سبش معاش ليها لأنه كان أجري وصياد في البحر".

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي رساله له قائلة: "روح دور على أمك هي الآن في دار مسنين واحذر غضب الأم لأنه تتهدله جبال، فعقب فقائلًا: "نفسي صعبانه عليا من الكلام ده، وربنا يكفينا شر غضب الأم".

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حادث القطارين بوابة الفجر الفجر

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