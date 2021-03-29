شاهد.. مهاب مميش يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة"

كشف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، أن أزمة السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس ستحل اليوم أو غدا على الأكثر.

وأشار "مميش"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، المذاع مساء الأحد، إلى أن هيئة قناة السويس تقوم بدورها على اكمل وجه، ويعاونها طاقم إنقاذ من هولندا، لافتا إلى أن عملية تحريك السفينة تعتمد على حركة المد والجزر، والتكريك.



