أستاذة أمراض صدرية: هناك زيادة في عدد المصابين بكورونا (فيديو)

كشفت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذة الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني، حقيقة دخول مصر في الموجة الثالثة لفيروس كورونا.





وقالت "مايسة"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "فيه شوية ضغط موجود وعلى الرغم أن الأرقام التي تصدر رسميًا مرتبطة بالحالات التي تقوم بعمل المسحة، ولكن هناك زيادة في عدد الحالات البسيطة التي يتم عزلها منزليًا".





وأضافت: "الصورة العامة تؤكد أن هناك زيادة في عدد الحالات لا جدال ودي ملحوظة كأطباء يمارسون المهنة ويتابعون الحالات، ولكن أغلب الحالات الزيادة في الحالات البسيطة والمتوسطة وليست في الحالات الخطيرة ولكن الإشغال في العينات المركزة ومستشفيات العزل يزيد عن اللي كنا شايفينه من فترة ومتوقع يزيد لو فضلنا مستمرين في عدم الحذر".



