Advertisements

أستاذة أمراض صدرية: هناك زيادة في عدد المصابين بكورونا (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشفت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذة الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني، حقيقة دخول مصر في الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وقالت "مايسة"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "فيه شوية ضغط موجود وعلى الرغم أن الأرقام التي تصدر رسميًا مرتبطة بالحالات التي تقوم بعمل المسحة، ولكن هناك زيادة في عدد الحالات البسيطة التي يتم عزلها منزليًا".

وأضافت: "الصورة العامة تؤكد أن هناك زيادة في عدد الحالات لا جدال ودي ملحوظة كأطباء يمارسون المهنة ويتابعون الحالات، ولكن أغلب الحالات الزيادة في الحالات البسيطة والمتوسطة وليست في الحالات الخطيرة ولكن الإشغال في العينات المركزة ومستشفيات العزل يزيد عن اللي كنا شايفينه من فترة ومتوقع يزيد لو فضلنا مستمرين في عدم الحذر".

ووجهت، رسالة إلى المصريين قبل شهر رمضان "التباعد الاجتماعي والجسدي مبقاش موجود، واللمة واقتراب شهر رمضان، الله يخليكوا البلد فيها حاجات مهمة ومش عايزين نزيد الحمل على المصادر الصحية، خاصة وأن التطعيم لن يقلل الإصابة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رئيس هيئة قناة السويس يعلن تفاصيل تحرير السفينة الجانحة

منذ 41 دقيقة

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

منذ حوالي 7 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تشغيل محركات السفينة الجانحة للتوجه إلى منطقة البحيرات

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد.. إطلاق الأبواق احتفالا بتحرير السفينة الجانحة

منذ ساعة و نصف

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

نقل فنانة شهيرة إلى "العناية" المركزة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعتين

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

06:27 ص

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان