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ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية، عن تفاصيل واقعة قيام ثلاثة أشخاص بالتعدي بالضرب على الفنان ياسر فرج بعد الاصطدام به بسيارته الخاص على الطريق الدائري. 

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين ثلاثة أشقاء وهم عبد الرحمن نشأت ومحمد نشأت محمد ويبلغ من العمر 16 عاما ونور الدين نشأت.

وأفادت التحقيقات، بأن الواقعة حدثت بين الفنان ياسر فرج والمتهمين بسبب حادث مروري واصطدام سيارة المتهمين بسيارته، وأنه عقب نزوله من سيارته لمعاتبه قائد السيارة "سوزوكي" الذي يدعي نور الدين نشأت فوجئ أنه طفل مراهق عمره 16 عامًا، وبصحبته اثنين آخرين بالغين، فقاموا بالتعدي عليه بالضرب مما أسفر عن إصابته بكدمة وتكسير وتلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 6310 جنح البساتين وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات
ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

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