ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية، عن تفاصيل واقعة قيام ثلاثة أشخاص بالتعدي بالضرب على الفنان ياسر فرج بعد الاصطدام به بسيارته الخاص على الطريق الدائري.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين ثلاثة أشقاء وهم عبد الرحمن نشأت ومحمد نشأت محمد ويبلغ من العمر 16 عاما ونور الدين نشأت.





وأفادت التحقيقات، بأن الواقعة حدثت بين الفنان ياسر فرج والمتهمين بسبب حادث مروري واصطدام سيارة المتهمين بسيارته، وأنه عقب نزوله من سيارته لمعاتبه قائد السيارة "سوزوكي" الذي يدعي نور الدين نشأت فوجئ أنه طفل مراهق عمره 16 عامًا، وبصحبته اثنين آخرين بالغين، فقاموا بالتعدي عليه بالضرب مما أسفر عن إصابته بكدمة وتكسير وتلفيات بسيارته.



