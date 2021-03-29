تفاصيل السيطرة على حريق في شقة بالمنصورة

وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارتين إسعاف، وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق في غرفة النوم وأسفر الحريق عن احتراق غرفة النوم بالكامل ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وتبين نشوب الحريق في شقة ملك المواطن

إبراهيم راغب بالطابق الثاني بعقار في شارع قناة السويس بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.