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تفاصيل السيطرة على حريق في شقة بالمنصورة

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:50 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شقة سكنية، بتقسيم طرطير في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية بنشوب حريق شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارتين إسعاف، وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق في غرفة النوم وأسفر الحريق عن احتراق غرفة النوم بالكامل ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وتبين نشوب الحريق في شقة ملك المواطن إبراهيم راغب بالطابق الثاني بعقار في شارع قناة السويس بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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حريق شقة بوابة الفجر المنصورة الفجر

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