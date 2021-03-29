حقيقة رحيل الهوني إلى الأهلي









أكد الإعلامي التونسي عادل بو هلال أن حمدو الهوني لاعب فريق الترجي الرياضي لن يرحل عن الفريق في هذا التوقيت ، خاصةً أن اللاعب ما زال في عقده موسمين إضافيين ، ولا صحة لما تردد عبر وسائل الإعلام المصرية بشأن رحيله .





وأضاف بو هلال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"حمدو الهوني أحد نجوم الترجي في الوقت الحالي ، ولاعب لا غنى عنه في تشكيلة المدرب معين الشعباني ، ولا نية لدى اللاعب في مغادرة الفريق ، وكل ما تردد حول انتقال اللاعب للأهلي غير صحيح".



