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حقيقة رحيل الهوني إلى الأهلي

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الإعلامي التونسي عادل بو هلال أن حمدو الهوني لاعب فريق الترجي الرياضي لن يرحل عن الفريق في هذا التوقيت ، خاصةً أن اللاعب ما زال في عقده موسمين إضافيين ، ولا صحة لما تردد عبر وسائل الإعلام المصرية بشأن رحيله .

وأضاف بو هلال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"حمدو الهوني أحد نجوم الترجي في الوقت الحالي ، ولاعب لا غنى عنه في تشكيلة المدرب معين الشعباني ، ولا نية لدى اللاعب في مغادرة الفريق ، وكل ما تردد حول انتقال اللاعب للأهلي غير صحيح".

يذكر أن الأهلي يسعي للحصول على خدمات الهوني من الترجي الرياضي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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