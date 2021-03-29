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حقيقة رحيل الهوني إلى الأهلي
الإثنين 29/مارس/2021 - 12:49 ص
الفجر الرياضي
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أكد الإعلامي التونسي عادل بو هلال أن حمدو الهوني لاعب فريق الترجي الرياضي لن يرحل عن الفريق في هذا التوقيت ، خاصةً أن اللاعب ما زال في عقده موسمين إضافيين ، ولا صحة لما تردد عبر وسائل الإعلام المصرية بشأن رحيله .
وأضاف بو هلال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"حمدو الهوني أحد نجوم الترجي في الوقت الحالي ، ولاعب لا غنى عنه في تشكيلة المدرب معين الشعباني ، ولا نية لدى اللاعب في مغادرة الفريق ، وكل ما تردد حول انتقال اللاعب للأهلي غير صحيح".
يذكر أن الأهلي يسعي للحصول على خدمات الهوني من الترجي الرياضي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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