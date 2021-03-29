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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة التاسعة والعشرين

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتصدر نادي أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 60 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع، و15 نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:

1- أتليتكو مدريد 66 نقطة.

2- برشلونة 62 نقطة.

3- ريال مدريد 60 نقطة.

4- إشبيلية 55 نقطة.

5- ريال سوسيداد 45 نقطة.

6- ريال بيتيس 45 نقطة.

7- فياريال 43 نقطة.

8- غرناطة 36 نقطة.

9- أتليتك بلباو 35 نقطة.

10- ليفانتي 35 نقطة.

11- سلتا فيجو 34 نقطة.

12- فالنسيا 33 نقطة.

13- أوساسونا 30 نقطة.

14- خيتافي 29 نقطة.

15- قادش 29 نقطة.

16- بلد الوليد 27 نقطة.

17- إلتشي 25 نقطة.

18- إيبار 23 نقطة.

19- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة.

20- هويسكا 21 نقطة.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، ويأتي في المركز الثاني لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد برصيد 19 هدفًا، ثم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد برصيد 17 هدفًا.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي:

1. ليونيل ميسي، برشلونة، 23 هدفًا.

2. لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 19 هدفًا.

3. كريم بنزيما، ريال مدريد، 17 هدفًا.

4. جيرارد مورينو، فياريال، 16 هدفًا.

5. يوسف النصيري، إشبيلية، 15 هدفًا.

6. أليكساندر إيزاك، ريال سوسيداد، 12 أهداف.

7. مارتي روجر، ليفانتي، 11 أهداف.

8. ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 10 أهداف.

9. خوسيه موراليس، ليفانتي، 10 أهداف.

10. ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 9 أهداف.

11. ماركوس يورينتي، أتلتيكو مدريد، 9 أهداف.

12. أنطوان جريزمان، برشلونة، 8 أهداف.

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