تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك









أكد الإعلامي التونسي عادل بو هلال أن لاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي رغبته الأولى هي الاستمرار مع الفريق الأبيض ، رغم العديد من العروض المميزة التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية .





وأضاف بو هلال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : فرجاني ساسي يريد الاستمرار بالزمالك نظراً للعلاقة القوية التي نشأت بينه وبين جمهور الأبيض ، حيث أصبح اللاعب معشوقاً لدى الجماهير البيضاء ، وهو ما جعله يفضل الاستمرار بصفوف القلعة البيضاء ، رغم امتلاكه عروض قوية للرحيل .



