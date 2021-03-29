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تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك
الإثنين 29/مارس/2021 - 12:54 ص
الفجر الرياضي
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أكد الإعلامي التونسي عادل بو هلال أن لاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي رغبته الأولى هي الاستمرار مع الفريق الأبيض ، رغم العديد من العروض المميزة التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية .
وأضاف بو هلال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : فرجاني ساسي يريد الاستمرار بالزمالك نظراً للعلاقة القوية التي نشأت بينه وبين جمهور الأبيض ، حيث أصبح اللاعب معشوقاً لدى الجماهير البيضاء ، وهو ما جعله يفضل الاستمرار بصفوف القلعة البيضاء ، رغم امتلاكه عروض قوية للرحيل .
واختتم بو هلال :"أطالب مجلس إدارة الزمالك بسرعة حسم ملف تجديد تعاقد فرجاني ساسي ، والجلوس مع اللاعب ووكيله ومن ثم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف" .
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