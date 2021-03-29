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برلمانية: تغليظ عقوبة ختان الإناث يُعد انتصارًا لسيدات لهذا الوطن (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن تغليظ عقوبة ختان الإناث يُعد انتصارًا لسيدات هذا الوطن، معقبة: "خلاص قضي الأمر بأن الختان جريمة شنعاء". 

وتابعت "صابر"، خلال حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن البعض يتحايل على القانون من أجل ختان الإناث، مشددة على ضرورة التوعية بخطورة الختان من خلال الإعلام والتعليم، متابعة "الختان ملف ملء بالانفجارات والقنابل، وحل هذه الأزمة لا يكون من خلال التشريع فقط، ولكن أيضا من خلال التوعية، خاصة أن عادة الختان متأصلة في المجتمع".

وأضافت، أن مصر من أكثر أربع دول يجرى فيها عمليات الختان بصورة مرتفعة جدًا، متابعة: "الختان ينتهك حق المرأة ويعد جريمة كبيرة".

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