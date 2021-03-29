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"حزب النور" عن ختان الإناث: المرأة غير المختتنة سريعة الاستثارة (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب أحمدي حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هناك 8 أنواع لختان الإناث، معلقا: "حزب النور يرفض المبالغة في القطع، وهو الختان الفرعوني والسوداني"، ولكن هناك نوع أقره الإسلام وفقا لما تحتاجه المرأة.

وأشاد "حمدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يجب عرض الأمر على الطبيب وهو من يقرر وفقا للحالة، معتبرا أن حل ختان الإناث ليس في تغليظ العقوبة وإنما في التوعية، منوها بأن الرأي الراجح أن ليس كل النساء يحتاجن للختان، مضيفا أنه لا يعلم دليلا صحيحا في مسألة تختين الرسول لبناته سلبا أو إيجابا.

وعن تمسك حزب النور بنوع من أنواع الختان للإناث، عقب، "متسمك لأنه أمر أباحه الله ورسوله.. ليه نجرمه"، موضحا أن المرأة غير المختتنة سريعة الاستثارة، وهو أمر مثبت طبيا، معلقا: "يجب أن المرأة تعرض على الطبيب.. أمة الإسلام هي أمة الختان". 

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ختان الاناث حزب النور بوابة الفجر الفجر

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