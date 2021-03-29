"حزب النور" عن ختان الإناث: المرأة غير المختتنة سريعة الاستثارة (فيديو)

قال النائب أحمدي حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هناك 8 أنواع لختان الإناث، معلقا: "حزب النور يرفض المبالغة في القطع، وهو الختان الفرعوني والسوداني"، ولكن هناك نوع أقره الإسلام وفقا لما تحتاجه المرأة.





وأشاد "حمدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يجب عرض الأمر على الطبيب وهو من يقرر وفقا للحالة، معتبرا أن حل ختان الإناث ليس في تغليظ العقوبة وإنما في التوعية، منوها بأن الرأي الراجح أن ليس كل النساء يحتاجن للختان، مضيفا أنه لا يعلم دليلا صحيحا في مسألة تختين الرسول لبناته سلبا أو إيجابا.



