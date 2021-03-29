نجم الزمالك السابق يكشف سبب رفضه لمنصب مدير الكرة

كشف أسامة نبيه المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، سبب رفضه تولي منصب مدير الكرة بجانب منصبه خلال الفترة المقبلة مع الأبيض.





وقال "نبيه" خلال تصريحات تلفزيونية : أنا تخصصي فني وجاءت الزمالك للمساعدة، وليس لافتعال أزمة بالفريق الكروي.





وأضاف: في حالة موافقتي على تولي منصب إداري مثل مدير الكرة، سوف يكون تعارض مع منصبي كمدرب عام وسوف يختلط الأمور الإدارية مع الفنية.



