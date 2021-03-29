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محمود حميدة بالجلباب والشال في مهرجان الأقصر للسينما

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
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ظهر الفنان محمود حميدة "بالجلباب والشال" خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وسارعت الكاميرات التي تغطي الحدث العالمي بإلتقاط الصور للفنان الكبير.


وقدم حفل الافتتاح الحفل المذيعتان تسنيم رابح من السودان ومريم الفرجاني من تونس، ويبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري لمصر فيما ألقى الممثل محمود حميدة، الرئيس الشرفي للمهرجان، كلمته.

وتلى ذلك كلمة لرئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، ثم كلمة للدكتورة أماني الطويل عن اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة، كما تحدث عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ليجماني افريكا ثم كلمة السيد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والتي ينوب عنها فيها الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار الوزارة لشئون السينما.


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مهرجان الأقصر الافريقية محمود حميدة سينما

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