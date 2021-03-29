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"حماية المستهلك" يكشف الاحتياطي الاستراتيجي من الأغذية قبل رمضان (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم الاستعداد لشهر رمضان من السنة للسنة لتزايد الاستهلاك خلاله بالنسبة المواد الغذائية ولضمان أن يكون هناك وفرة كبيرة في المنتجات واحتياطياتها للسيطرة على الأسعار.

وأضاف "حسام الدين"، في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "الدولة تضمن أن يكون هنا اختلاف وتنوع في السلع، ووصلنا باحتياطات استراتيجية عالية وصلت إلى 6 شهور في القمح و8 شهور في الأرز وأربع شهور للسكر و24 شهرا للحوم و25 شهرا في الزيوت".

وتابع: "هذا الاحتياطي الاستراتيجي يحقق في السوق واستقرار كبير في الأسعار، خاصة وأن هناك شراكة قوية بين الدولة وبين مجتمع الأعمال، وهناك تفاعل بين الدولة والمستثمر المصري وإقبال على المعارض بصورة كبيرة".

وأكد، أن الدولة بكل مؤسسات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تعمل لصالح المستهلك، مستطردًا: "الكل بيشتغل لصالح المستهلك، والدولة متماسكة بكل أجهزتها ومؤسساتها، ووزارة الصحة تسخر كل إمكاناتها للحفاظ على صحة المترددين عليها والقيام بعمل ممرات بصورة أعرض حتى لا يكون هناك أي شكل من أشكال التزاحم".

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