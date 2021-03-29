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غموض حول مستقبل نجم توتنهام الأول

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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رفض الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الحديث عن مستقبله خلال المواسم المقبلة مؤكداً أن تريكزه ينصب حالياً مع المنتخب الإنجليزي.
ويعد المهاجم الإنجليزي أحد أهم الصفقات التي يتسابق عليها كبار أوروبا، وعلى رأسهم فريقي مدينة مانشستر اليوناتيد والسيتي، إضافة إلى عملاق الكرة الإسبانية ريال مدريد، لكن اللاعب فضل الحديث عن مستقبله إلى ما بعد يورور 2021.
ورداً على سؤاله حول إمكانية الرحيل بنهاية الموسم، قال كين حسب مانقله موقع "سكاي سبورتس"،"من الصعب الإجابة على هذا السؤال مؤكداً أنه من المهم حاليا التركيزعلى مباراتي إنجلترا المقبلتين، إضافة إلى ما تبقي من الموسم، ومن بعده المشاركة في اليورو، إما اذا التفت إلى تلك الشائعات الحالية فسيدمر ذلك مستواي".
وأضاف: "كل ما أفكر به الآن هو كيفية إنهاء الموسم بشكل قوي مع توتنهام، وأن أحقق الإنتصارات في تصفيات اليورو من أجل التأهل، والظهوربشكل يليق بعراقة المنتخب الإنجليزي".
وأتم حديثه قائلاً:"أركز على تقديم عملي في الملعب وحتى نهاية الصيف وسنرى وقتها إلى أين ستكون وجهتي المقبلة".

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