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"مش مضروبين".. هكذا علق أحمد السعدني على وصول حسابه إلى 5 ملايين متابع

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجه الفنان أحمد السعدنى رسالة لمتابعيه وجمهوره بعد وصول عدد متابعي حسابه عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام إلى خمسة ملايين متابع.

وعلق قائلًا: "5 ملايين متابع حقيقي مش مضروبين، حب واهتمام ما أستهلوش الحقيقه، ربنا يديم المحبه، شكرًا جدًا ".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

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