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حقيقة تأثير التكريك حول السفينة الجانحة على أنفاق قناة السويس (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:25 ص
كساب أحمد
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كشف المهندس محمود توفيق، نائب مدير الإنشاءات البحرية بالمقاولون العرب، حقيقة تأثير التكريك حول السفينة الجانحة على أنفاق قناةالسويس ، قائلاً :" التكريك يتم بطريقة آمنة تمامًا وغير مؤثر على الأنفاق، خاصة أن التكريك يتم بعمق القناة، خلاف أن هذه المنطقة لا يتواجد فيها أنفاق على الإطلاق".

وتابع "توفيق"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن الشركة تواصلت مع مستشار رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، وعرضت عليهم التعاون في تعويم السفينة، لافتًا إلى أن الهيئة لديها إمكانيات ومعدات وخبراء قادرين على حل هذه الأزمة.

ولفت أن هيئة قناة السويس لم تتعرض لحادثة واحدة طيلة السنوات الماضية، وهذا دليل على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها القناة في تلافي أي أخطاء، أو التعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن الهيئة تتعامل مع حادثة جنوح السفينة بحساسية شديدة، نظرًا لأهمية القناة بالنسبة للعالم.

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تعويم السفينة السفينة الجانحة

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