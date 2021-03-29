رقم صادم.. "مميش" يكشف حجم خسارة قناة السويس بسبب "السفينة الجانحة" (فيديو)

قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات لمحور قناة السويس، إن هيئة قناة السويس بها كفاءات متميزة، وعملوا على حل أزمة السفينة البنمية الجانحة فور وقوعها، وتم وضع عدد من السيناريوهات.





وأشار "مميش"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء الأحد، إلى أنهم يواصلون العمل لتعويم السفينة الجانحة، منوها بأن قناة السويس تعتبر شريان الحياة للتجارة العالمية، والعاملين بالهيئة يواصلون العمل ليل نهار لحل الأزمة، حيث أن القناة تخدم العالم كله.



