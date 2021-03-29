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اتحاد جدة يكشف حقيقة تهديده بخصم نقاط بسبب كمارا

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ذكرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، أن نادي اتحاد جدة مهدد بخصم 3 من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بسبب عدم سداد باقي مستحقات نادي القادسية في صفقة انتقال المهاجم هارون كمارا.

وأوضح أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، حقيقة هذه الأنباء، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الدوري مع وليد، "لقد قمنا بدفع 10 مليون لنادي القادسية من أموالنا الخاصة، من أجل ضم هارون كمارا".

وتابع، "إدارة نادي القادسية السابقة كانت متعاونة معنا، الوضع المالي صعب في كل الأندية، ولم يرد إلى النادي أي خطابات بشأن منحنا مهلة لدفع المبلغ المتبقي لنادي القادسية، ووزارة الشباب والرياضة تعلم جيدًا الوضع الذي يمر به الأندية بعد جائحة كورونا".

يشار إلى أن نادي اتحاد جدة كان قد تعاقد مع هارون كمارا قادمًا من نادي القادسية، واكتفى بسداد مقدم الصفقة دون الالتزام بسداد بقية الأقساط البالغة 11 مليون ريال، حسب ما أوضحت التقارير.

كما أكد كشف الحائلي، " يتبقى أكثر من شهرين ونصف في عقد سعود عبدالحميد، ونحاول التوصل معه لاتفاق لتجديد عقده، أي لاعب يرغب في البقاء سنحرص على بقاءه معنا". 

واستكمل، "نجحنا في إنهاء 5 قضايا داخلية من أصل 9 قضايا، ونعمل على حل الباقي، مع الأسف لا يوجد في نادي الاتحاد أعضاء ذهبيين سوى 5 أعضاء".

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة، في موسم من أفضل مواسمه حتى الآن.

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