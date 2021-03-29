الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

عقب وفاتها في حادث تصادم سيارتها الملاكي بأخرى نقل على طريق "السخنة-جبل الجلالة"، ودعت أسرة الفتاة إيمان نايل، بنشر صورتها عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





ونشرت لبنى، خالة إيمان نايل، صورة ابنة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك".





وعلقت عليها: "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى إثر حادث أليم إيمان نايل، ابنة وقرة عين أختنا الحبيبة عزة أبو العينين (دفعة 1975)، وأخونا الحبيب محمد نايل (دفعة 1975)، وابنة أخو حنان نايل (دفعة 1976)، ومحمود نايل، وابنة أخت منى أبو العينين.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من الشهداء ويربط على قلب أمها وأبوها وينزل عليهما السكينة والصبر والسلوان وعلى أهلها ومحبيها آمين يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".





وتابعت: "اللهم يا حنان يا منان يا واسع الرحمة والغفران ارحمها واغفر لها وأعف عنها وأكرم نزلها، اللهم إنها كانت تشهد أنه لا إله الا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك، اللهم ثبتها عند السؤال وتقبلها بقبول حسن، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط أقدامها وأسكنها في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم".





واستكملت: "اللهم آمنها من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسها آمنة مطمئنة ولقنها حجتها، اللهم اجعلها في بطن القبر مطمئنة وعند قيام الإشهاد آمنة وبجود رضوانك واثقة وإلى أعلى درجاتك سابقة، اللهم أنظر إليها نظرة رضا فإنه من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا، اللهم اعف عنها فإنك القائل "ويعفو عن كثير"، اللهم إنها جاءت ببابك وأناخت بجنابك فَجد عليها بعفوك وإكرامك وجود إحسانك".